وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة روشن

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أعلنت شركة روشن للتطوير العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في كل من الرياض، وجدة.
وأبرزت شركة روشن العقارية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أول مشتريات.
– مدير أول الإدارة التجارية.
– مساعد مدير مركز الابتكار.
– أخصائي تسليم الوحدات.
– مدير تجربة العملاء.
– مساعد مدير الهندسة المعمارية.
وأوضحت شركة روشن العقارية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 يونيو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 أغسطس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)