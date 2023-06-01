وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى سدايا

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أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرزت الهيئة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أول تخطيط أعمال الحوسبة السحابية.
– أخصائي تخطيط أعمال الحوسبة السحابية.
– مسؤول تخطيط أعمال الحوسبة السحابية.
– مهندس أول أنظمة تشغيل ويندوز.
– مهندس طاقة.
وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 يوينو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)