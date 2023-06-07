وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى علم

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أعلنت شركة علم، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة عِلم، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مستشار تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مستشار الحوكمة والامتثال: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (القانون، المحاسبة، إدارة الأعمال، المالية، تقنية المعلومات).
– مهندس الأمن السيبراني: شهادة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مدير إدارة خدمات نظم تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة البرمجيات، علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة عِلم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 يونيو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)