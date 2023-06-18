وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى STC

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الاتصالات السعودية

وأبرزت شركة الاتصالات السعودية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير تقييم الأعمال: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية).

– مدقق داخلي أول: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسة الاتصالات.

– مدير قسم إدارة أداء الأعمال: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة).

– مدير تصميم المباني والإنشاءات: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص الهندسة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 يونيو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)