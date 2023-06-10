وظائف بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (عمادة الموارد البشرية) عن طرح عدد من الوظائف الإدارية التخصصية (للرجال، النساء) من حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس (عن طريق النقل أو الإعارة) على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– محرر صحفي

– مساعد إحصاء ممارس

– أخصائي أمن سيبراني

– أخصائي مواصفات ومقاييس وجودة

– مترجم لغة إنجليزية

– مصمم جرافيك

– أخصائي تسويق

– مدير إعلام رقمي

– أخصائي لغوي

– محاسب

– أخصائي استشارات مالية

– أخصائي استشارات أعمال

– أخصائي استشارات أمن سيبراني

– أخصائي إدارة مشاريع

– مطور برامج

– أخصائي أساليب تعلم

– أخصائي وسائل تعليمية

– أخصائي علاقات عامة

– أخصائي أنشطة ثقافية

– أخصائي استراتيجيات

– محلل مبرمج

– أخصائي إدارة قواعد بيانات

– مبرمج تطبيقات مساعد

– أمين مكتبة

– أخصائي جودة

– مهندس كهربائي

– مهندس ميكانيكي

– مهندس زراعي

– فني هندسة ميكانيكية

– فني هندسة كهربائية

– مهندس إلكترونيات

– فني أجهزة إلكترونية

– مشرف إنشاء مباني

– مرمم وثائق ممارس أول

التخصصات المطلوبة:

– المحاسبة والضرائب

– نظم المعلومات

– المحاسبة

– إدارة الأعمال

– الإدارة المالية

– الإحصاء

– التسويق

– أمن سيبراني

– الإدارة والتنظيم

– الآداب وعلم اللغة

– تقنيات الصوتيات والمرئيات

– التسويق والإعلان

– الإعلام

– علوم الحاسب

– تقنية المعلومات

– إدارة الجودة

– إدارة المشاريع

– تقنيات التعليم

– علوم التربية والتعليم

– علم الاجتماع

– الدراسات الثقافية

– هندسة البرمجيات

– الهندسة الكهربائية

– تقنية الهندسة الكهربائية

– الهندسة الميكانيكية

– تقنية الهندسة الميكانيكية

– الهندسة الزراعية

– هندسة الحاسب الآلي

– الالكترونيات

– إدارة التشييد

– تخصصات أخرى

طريقة التقديم:

التقديم متاح من يوم غد الأحد، 1444/11/22هـ من خلال الرابط التالي اضغط هنا ويستمر حتى الخميس 1444/11/26هـ.