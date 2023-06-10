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وظائف بـ الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني

السبت ١٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٠ صباحاً
وظائف بـ الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن طرح (20) وظيفة إدارية لحملة الثانوية فأعلى (بدون خبرة) للعمل بمسمى (مساعد لوجستي) في عدد من مناطق المملكة على النحو التالي:

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية فأعلى (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس)
– إجادة استخدام برامج الحاسب الآلي.
– اجتياز الفحص الطبي واختبار اللياقة.
– توفر رخصة قيادة سارية المفعول.
– مستوى جيد في اللغة الإنجليزية (مبتدئ فأعلى).

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المهام الوظيفية:

– تقديم الدعم للموظفين الآخرين في المنطقة ، كما هو مطلوب أو حسب توجيهات المشرف.
– المساعدة في تدوير المخزون وسحب المخزون وتسليمه إلى إدارات المستخدمين – الالتزام بالأطر الزمنية المناسبة للتسليم.
– الحفاظ على بيئة نظيفة ومحمية لجميع المخزونات بما يتوافق مع سياسات وإجراءات وزارة الصحة العامة.
– المساعدة في عمليات الجرد السنوية والدورية وإعداد الجرد.
– اتبع إجراءات تخزين الأرفف وتناوب المخزون لضمان الامتثال المناسب.
– المساعدة في تنسيق عمليات نقل المخزون.
– التشغيل والتعامل مع المعدات حسب الحاجة.
– المساعدة في إنشاء مخازن ومواقع للإدارات الأخرى.
– المساعدة في استلام البضائع وتطبيق ملصقات المخزون حسب التوجيهات.
– المساعدة في تحميل وتفريغ شاحنات البائع أو القسم.
– العمل كنسخة احتياطية للمشرف المباشر.
– أداء واجبات أخرى متعلقة بالوظيفة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط: اضغط هنا ويستمر حتى السبت 1444/11/28هـ (الموافق 2023/6/17م).

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