وظائف بـ الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن طرح (20) وظيفة إدارية لحملة الثانوية فأعلى (بدون خبرة) للعمل بمسمى (مساعد لوجستي) في عدد من مناطق المملكة على النحو التالي:

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية فأعلى (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس)

– إجادة استخدام برامج الحاسب الآلي.

– اجتياز الفحص الطبي واختبار اللياقة.

– توفر رخصة قيادة سارية المفعول.

– مستوى جيد في اللغة الإنجليزية (مبتدئ فأعلى).

المهام الوظيفية:

– تقديم الدعم للموظفين الآخرين في المنطقة ، كما هو مطلوب أو حسب توجيهات المشرف.

– المساعدة في تدوير المخزون وسحب المخزون وتسليمه إلى إدارات المستخدمين – الالتزام بالأطر الزمنية المناسبة للتسليم.

– الحفاظ على بيئة نظيفة ومحمية لجميع المخزونات بما يتوافق مع سياسات وإجراءات وزارة الصحة العامة.

– المساعدة في عمليات الجرد السنوية والدورية وإعداد الجرد.

– اتبع إجراءات تخزين الأرفف وتناوب المخزون لضمان الامتثال المناسب.

– المساعدة في تنسيق عمليات نقل المخزون.

– التشغيل والتعامل مع المعدات حسب الحاجة.

– المساعدة في إنشاء مخازن ومواقع للإدارات الأخرى.

– المساعدة في استلام البضائع وتطبيق ملصقات المخزون حسب التوجيهات.

– المساعدة في تحميل وتفريغ شاحنات البائع أو القسم.

– العمل كنسخة احتياطية للمشرف المباشر.

– أداء واجبات أخرى متعلقة بالوظيفة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط: اضغط هنا ويستمر حتى السبت 1444/11/28هـ (الموافق 2023/6/17م).