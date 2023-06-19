وظائف بـ المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية

أعلن المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية بالرياض عن توفر وظائف إدارية شاغرة حملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:

تفاصيل الوظائف

– أخصائي أول شراكات استراتيجية تطوير أعمال

– أخصائي شراكات استراتيجية تطوير أعمال

– مدير شراكات استراتيجية تطوير أعمال

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– الإدارة العامة

– إدارة الأعمال الدولية

– العلاقات الدولية

– الاقتصاد الكلي

– العلوم السياسية

– الدبلوماسية العامة

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقات مايكروسوفت أوفيس.

– توفر المهارات التي تتطلبها الوظيفة حسب الوصف الوظيفي.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم على الوظائف بتاريخ 1444/11/29هـ عن طريق الرابط: اضغط هنا ويستمر حتى الخميس 1444/12/4هـ.