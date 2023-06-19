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وظائف بـ المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية

الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣١ مساءً
وظائف بـ المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية بالرياض عن توفر وظائف إدارية شاغرة حملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:

تفاصيل الوظائف

– أخصائي أول شراكات استراتيجية تطوير أعمال
– أخصائي شراكات استراتيجية تطوير أعمال
– مدير شراكات استراتيجية تطوير أعمال

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التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال
– الإدارة العامة
– إدارة الأعمال الدولية
– العلاقات الدولية
– الاقتصاد الكلي
– العلوم السياسية
– الدبلوماسية العامة

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقات مايكروسوفت أوفيس.
– توفر المهارات التي تتطلبها الوظيفة حسب الوصف الوظيفي.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم على الوظائف بتاريخ 1444/11/29هـ عن طريق الرابط: اضغط هنا ويستمر حتى الخميس 1444/12/4هـ.

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