وظائف بـ المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية الشيخ يوسف بن سعيد خطيباً ليوم عرفه والمعيقلي إماماً احتياطياً إحباط عمليتي تهريب للمخدرات في جازان وعسير طيران ناس يطلق رحلات مباشرة جديدة بين جدة وأنطاليا السعودية تنهي ترسية أولى دفعات 2023 من القمح المستورد الإحصاء: 24 مليون معتمر و926 ألف حاج في 2022 القبض على إثيوبيين لترويجهما الحشيش في جازان مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ 47 مئوية وأبها الأدنى موعد إجازة عيد الأضحى للقطاعين الخاص وغير الربحي الإعلام الفرنسي: السعودية تقود عصر ما بعد النفط
أعلن المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية بالرياض عن توفر وظائف إدارية شاغرة حملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:
– أخصائي أول شراكات استراتيجية تطوير أعمال
– أخصائي شراكات استراتيجية تطوير أعمال
– مدير شراكات استراتيجية تطوير أعمال
– إدارة الأعمال
– الإدارة العامة
– إدارة الأعمال الدولية
– العلاقات الدولية
– الاقتصاد الكلي
– العلوم السياسية
– الدبلوماسية العامة
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقات مايكروسوفت أوفيس.
– توفر المهارات التي تتطلبها الوظيفة حسب الوصف الوظيفي.
يبدأ التقديم على الوظائف بتاريخ 1444/11/29هـ عن طريق الرابط: اضغط هنا ويستمر حتى الخميس 1444/12/4هـ.