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وظائف بـ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٢ صباحاً
وظائف بـ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بالرياض (مركز حكومي) عن توفر (12) وظيفة إدارية شاغرة في عدة تخصصات (منها وظائف لا تتطلب الخبرة) للرجال والنساء حملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط التالية:

تفاصيل الوظائف

– مدير قسم الإعلام
– مختص ابتكار أول
– باحث تصميم أول
– مدير قسم الوثائق والمحفوظات
– مدير قسم الإيرادات
– مدير قسم الاستثمارات البديلة
– مصمم جرافيك
– مدير قسم دراسات الجدوى والتقييم
– سكرتير تنفيذي
– مدير قسم الحوكمة والمخاطر والالتزام
– مدير قسم تطوير الشراكات
– محلل دفاع أمن سيبراني

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التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال
– الإدارة العامة
– الإدارة المكتبية
– المالية
– المحاسبة
– الاقتصاد
– إدارة الاستثمار
– الإعلام
– الاتصال
– التسويق
– الاتصال التسويقي
– التصميم والابتكار
– التصميم الجرافيكي
– الوسائط الرقمية
– إدارة المخاطر
– علوم الحاسب
– هندسة الحاسب
– هندسة الاتصالات
– الأمن السيبراني
– أمن المعلومات

نبذة عن المركز:

المركز الوطني للتعليم الإلكتروني (مركز حكومي) تأسس بقرار من مجلس الوزراء وبرئاسة وزير التعليم ليكون جهة مستقلة تهدف لتعزيز الثقة في برامج التعليم الإلكتروني، وتمكين التكامل بين جهات التعليم والتوظيف، وقيادة الابتكار في التحول الرقمي في التعليم.

طريقة التقديم:

التقديم في وظائف المركز الوطني للتعليم الإلكتروني متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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