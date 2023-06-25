وظائف بـ الهيئة العامة لـ الطيران المدني

أعلنت الهيئة العامة لـ الطيران المدني عن توفر وظائف تقنية شاغرة في مقرها بالرياض لحملة البكالوريوس على النحو التالي:

تفاصيل الوظائف

– أخصائي متقدم التحليل الرقمي والاستجابة للحوادث

– أخصائي متقدم إدارة الهويات والصلاحيات

– أخصائي متقدم المراقبة والتحليل

التخصصات المطلوبة:

– علوم الحاسب

– هندسة الحاسب

– أمن المعلومات

– الأمن السيبراني

– نظم معلومات حاسب

– هندسة برمجيات

– هندسة شبكات

المزايا:

– رواتب تنافسية حسب سلم رواتب الهيئة المعتمد.

– بدل سكن 3 رواتب سنوياً.

– بدل نقل.

– مكافأة شهر رمضان.

– مكافآت وفق أنظمة الهيئة العامة للطيران المدني.

– تأمين طبي للموظف وعائلته.

– إجازة سنوية مدفوعة بالإضافة إلى الأجازات الرسمية (الأعياد واليوم الوطني).

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصلاً على درجة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة.

– توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– القدرة على العمل تحت الضغط وسرعة اتخاذ القرار.

المهارات:

– مهارة التحليل والربط بين جزيئات العمل.

– مهارة التخطيط واتخاذ القرار المناسب.

– مهارة التنظيم.

– مهارة التحليل والخروج بحلول.

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف متاح حاليا، عبر إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني: [email protected] مع كتابة مسمى الوظيفة المطلوبة في عنوان الرسالة.