وظائف بـ الهيئة العامة لـ الطيران المدني

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أعلنت الهيئة العامة لـ الطيران المدني عن توفر وظائف تقنية شاغرة في مقرها بالرياض لحملة البكالوريوس على النحو التالي:
– أخصائي متقدم التحليل الرقمي والاستجابة للحوادث
– أخصائي متقدم إدارة الهويات والصلاحيات
– أخصائي متقدم المراقبة والتحليل
– علوم الحاسب
– هندسة الحاسب
– أمن المعلومات
– الأمن السيبراني
– نظم معلومات حاسب
– هندسة برمجيات
– هندسة شبكات
المزايا:
– رواتب تنافسية حسب سلم رواتب الهيئة المعتمد.
– بدل سكن 3 رواتب سنوياً.
– بدل نقل.
– مكافأة شهر رمضان.
– مكافآت وفق أنظمة الهيئة العامة للطيران المدني.
– تأمين طبي للموظف وعائلته.
– إجازة سنوية مدفوعة بالإضافة إلى الأجازات الرسمية (الأعياد واليوم الوطني).
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– حاصلاً على درجة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة.
– توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
– القدرة على العمل تحت الضغط وسرعة اتخاذ القرار.
– مهارة التحليل والربط بين جزيئات العمل.
– مهارة التخطيط واتخاذ القرار المناسب.
– مهارة التنظيم.
– مهارة التحليل والخروج بحلول.
التقديم على الوظائف متاح حاليا، عبر إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني: [email protected] مع كتابة مسمى الوظيفة المطلوبة في عنوان الرسالة.