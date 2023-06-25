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للعمل في مقرها بالرياض

وظائف بـ الهيئة العامة لـ الطيران المدني

الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٣ صباحاً
وظائف بـ الهيئة العامة لـ الطيران المدني
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة العامة لـ الطيران المدني عن توفر وظائف تقنية شاغرة في مقرها بالرياض لحملة البكالوريوس على النحو التالي:

تفاصيل الوظائف

– أخصائي متقدم التحليل الرقمي والاستجابة للحوادث
– أخصائي متقدم إدارة الهويات والصلاحيات
– أخصائي متقدم المراقبة والتحليل

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التخصصات المطلوبة:

– علوم الحاسب
– هندسة الحاسب
– أمن المعلومات
– الأمن السيبراني
– نظم معلومات حاسب
– هندسة برمجيات
– هندسة شبكات

المزايا:

– رواتب تنافسية حسب سلم رواتب الهيئة المعتمد.
– بدل سكن 3 رواتب سنوياً.
– بدل نقل.
– مكافأة شهر رمضان.
– مكافآت وفق أنظمة الهيئة العامة للطيران المدني.
– تأمين طبي للموظف وعائلته.
– إجازة سنوية مدفوعة بالإضافة إلى الأجازات الرسمية (الأعياد واليوم الوطني).

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– حاصلاً على درجة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة.
– توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
– القدرة على العمل تحت الضغط وسرعة اتخاذ القرار.

المهارات:

– مهارة التحليل والربط بين جزيئات العمل.
– مهارة التخطيط واتخاذ القرار المناسب.
– مهارة التنظيم.
– مهارة التحليل والخروج بحلول.

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف متاح حاليا، عبر إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني: [email protected] مع كتابة مسمى الوظيفة المطلوبة في عنوان الرسالة.

 

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