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بنظام التعاقد للرجال والنساء في كافة التخصصات

وظائف بـ جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٩ صباحاً
وظائف بـ جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عن طرح وظائف بنظام التعاقد للرجال والنساء في كافة التخصصات وذلك على النحو التالي:

التخصصات:

– طب الأسنان
– علم النفس الإكلينيكي
– التمريض
– صيدلة إكلينيكية
– إحصاء حيوي
– التغذية العلاجية
– الرعاية الطبية الطارئة
– تقنية القلب
– هندسة طبية حيوية
– هندسة ميكانيكية
– هندسة بيئية
– هندسة مدنية
– علوم الحاسب
– الذكاء الاصطناعي
– رياضيات
– رياضيات بحته
– رياضيات تطبيقية
– إحصاء
– كيمياء تحليلية
– أحياء
– علوم البيئة
– علوم مالية
– نظم المعلومات الإدارية
– إدارة المشاريع
– محاسبة
– قانون
– الأنظمة الإدارية
– موارد بشرية
– إحصاء.
– أساليب كمية
– السياحة والآثار
– إعلام
– صحافة
– علاقات عامة
– إذاعة وتلفزيون
– نظم معلومات جغرافية
– علم اجتماع
– خدمة اجتماعية
– لغة إنجليزية
– الرعاية التنفسية
– التخدير والعناية الحرجة
– تقنية علوم الأعصاب
– الفيزياء
– علوم الحاسب
– اللغة الإنجليزية
– الشبكات والأمن السيبراني
– نظم المعلومات الحاسوبية
– تحليل وتصميم النظم
– التصميم الداخلي
– تصميم المنتجات
– التصميم الصناعي
– هندسة صناعية
– تصميم المطبوعات
– تصميم الوسائط المتعددة

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للاطلاع على كامل التخصصات المطلوبة: اضغط هنا

الشروط:

– أن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهل العلمي المطلوب من جامعة معتمدة من وزارة التعليم على أن تكون الأولوية لحامل المؤهل والمعدل الأعلى؛ وأن تكون جميع المؤهلات العلمية الحاصل عليها المتقدم للتعاون بنظام الانتظام الدراسي.
– ألا يكون قد صدر بحق المرشح للتعاون أي قرار تأديبي من جهة عمله خلال آخر خمس سنوات.
– يُشترط لمن يقوم بتدريس المقررات باللغة الإنجليزية أن يكون حاصلاً على درجة كفاءة في اللغة يحددها القسم العلمي المعني بناءً على أحد الاختبارات المعيارية المعتمدة.
– أن يكون المتقدم للكليات الصحية حاصلاً على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ساري المفعول.
– أن تكون الإقامة لغير السعوديين سارية المفعول، وفق لوائح وأنظمة العمل داخل المملكة.
– أن توجد موافقة صريحة من جهة العمل للمرشح بطلب التعاون.
–  تقديم إفادة بعدم وجود عمل لمن لا يعملون.
– ألا يكون قد صدر بحق المرشح للتعاون أي حكم قضائي له علاقة بالإخلال بالشرف والأمانة والأخلاق.
– استيفاء أي متطلبات وشروط أُخرى خاصة بالأقسام العلمية.

طريقة التقديم:

بدأ التقديم بتاريخ 1444/11/23هـ من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى السبت الموافق 1444/12/6هـ.

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