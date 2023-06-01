وظائف بـ شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”

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أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) بمدينة الجبيل الصناعية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) فتح التوظيف في مختلف التخصصات، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.
1- أخصائي التدريب والتطوير.
2- أخصائي الاقتصاد والتجارة.
3- أخصائي صحة وسلامة مهنية.
4- مُدقق داخلي.
5- مُحلل عقود أول.
6- مُحلل قانوني.
7- مهندس سلامة العمليات.
8- مشرف الموثوقية.
9- مهندس المعدات الدوارة.
– إدارة الأعمال.
– الإدارة العامة.
– القانون.
– نظم المعلومات الإدارية.
– الموارد البشرية.
– الاقتصاد.
– المحاسبة.
– المالية.
– هندسة ضمان الجودة.
– الهندسة الكيميائية.
– الصحة والسلامة المهنية.
– الهندسة.
– التطوير التنظيمي.
– أو ما يعادلها.
من المزايا والحقوق الوظيفية (المصدر):
– راتب أساسي مجزي.
– بدل سكن.
– بدل نقل.
– تأمين صحي.
– برنامج تملك المنزل (للسعوديين).
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