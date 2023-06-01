وظائف بـ شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”

أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) بمدينة الجبيل الصناعية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) فتح التوظيف في مختلف التخصصات، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- أخصائي التدريب والتطوير.

2- أخصائي الاقتصاد والتجارة.

3- أخصائي صحة وسلامة مهنية.

4- مُدقق داخلي.

5- مُحلل عقود أول.

6- مُحلل قانوني.

7- مهندس سلامة العمليات.

8- مشرف الموثوقية.

9- مهندس المعدات الدوارة.

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال.

– الإدارة العامة.

– القانون.

– نظم المعلومات الإدارية.

– الموارد البشرية.

– الاقتصاد.

– المحاسبة.

– المالية.

– هندسة ضمان الجودة.

– الهندسة الكيميائية.

– الصحة والسلامة المهنية.

– الهندسة.

– التطوير التنظيمي.

– أو ما يعادلها.

من المزايا والحقوق الوظيفية (المصدر):

– راتب أساسي مجزي.

– بدل سكن.

– بدل نقل.

– تأمين صحي.

– برنامج تملك المنزل (للسعوديين).

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا