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وظائف بـ شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”

الخميس ١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٣ مساءً
وظائف بـ شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) بمدينة الجبيل الصناعية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) فتح التوظيف في مختلف التخصصات، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- أخصائي التدريب والتطوير.
2- أخصائي الاقتصاد والتجارة.
3- أخصائي صحة وسلامة مهنية.
4- مُدقق داخلي.
5- مُحلل عقود أول.
6- مُحلل قانوني.
7- مهندس سلامة العمليات.
8- مشرف الموثوقية.
9- مهندس المعدات الدوارة.

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التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال.
– الإدارة العامة.
– القانون.
– نظم المعلومات الإدارية.
– الموارد البشرية.
– الاقتصاد.
– المحاسبة.
– المالية.
– هندسة ضمان الجودة.
– الهندسة الكيميائية.
– الصحة والسلامة المهنية.
– الهندسة.
– التطوير التنظيمي.
– أو ما يعادلها.

من المزايا والحقوق الوظيفية (المصدر):

– راتب أساسي مجزي.
– بدل سكن.
– بدل نقل.
– تأمين صحي.
– برنامج تملك المنزل (للسعوديين).

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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