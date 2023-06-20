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للعمل في عدة مدن

وظائف بـ شركة التصنيع الوطنية في مختلف التخصصات

الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٣ صباحاً
وظائف بـ شركة التصنيع الوطنية في مختلف التخصصات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. مهندس أول ، وظيفة الموثوقية الكهربائية.
  2. الممثل السادس ، وظيفة المبيعات.
  3. الاختصاصي الثالث ، وظيفة عملية PDH.
  4. رئيس قسم ، وظيفة حلول إدارة المفوض السامي.
  5. مستشار أول ، وظيفة استراتيجية البتروكيماويات.
  6. المشرف ، وظيفة السلامة.
  7. وظيفة مهندس سلامة العمليات الأب.
  8. المهندس الثاني ، وظيفة بيئية.
  9. المهندس الثاني ، وظيفة إدارة المشاريع.
  10. المستشار الثاني ، وظيفة فنية وتطويرية.
  11. المهندس الثاني ، وظيفة سلامة العمليات.
  12. مدير ، وظيفة الأمن الصناعي.
  13. وظيفة المشغل الثالث.
  14. المهندس الثاني ، وظيفة السلامة.
  15. والمزيد …

طريقة التقديم:

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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