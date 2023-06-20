وظائف بـ شركة التصنيع الوطنية في مختلف التخصصات

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مهندس أول ، وظيفة الموثوقية الكهربائية. الممثل السادس ، وظيفة المبيعات. الاختصاصي الثالث ، وظيفة عملية PDH. رئيس قسم ، وظيفة حلول إدارة المفوض السامي. مستشار أول ، وظيفة استراتيجية البتروكيماويات. المشرف ، وظيفة السلامة. وظيفة مهندس سلامة العمليات الأب. المهندس الثاني ، وظيفة بيئية. المهندس الثاني ، وظيفة إدارة المشاريع. المستشار الثاني ، وظيفة فنية وتطويرية. المهندس الثاني ، وظيفة سلامة العمليات. مدير ، وظيفة الأمن الصناعي. وظيفة المشغل الثالث. المهندس الثاني ، وظيفة السلامة. والمزيد …

طريقة التقديم: