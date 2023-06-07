وظائف بـ مدينة الملك سعود الطبية

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أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض عن فتح باب التقديم لشغل الوظائف (الإدارية، التقنية، الصحية) تشمل (وظائف لا تتطلب الخبرة) على النحو التالي:
– كبير أخصائي نظم معلوماتية صحية
– مطور واجهات المستخدم
– كبير مهندس مركز البيانات
– مدير مشروع تقنية المعلومات
– كبير مدير مشاريع تقنية المعلومات
– أخصائي تمريض (لا تشترط خبرة)
– ممرض العناية بالجروح
– أخصائي جودة
– استشاري مساعد الطب الباطني
– استشاري أمراض المخ والأعصاب
– استشاري مشارك طب أعصاب الأطفال
– أخصائي علم الأوبئة
– أخصائي صحة البيئة
– علوم الحاسب
– تقنية المعلومات
– هندسة البرمجيات
– نظم معلومات حاسب
– نظم معلومات صحية
– المعلوماتية الصحية
– هندسة النظم
– هندسة الحاسب
– التمريض
– العلوم الطبية
– الطب (تخصصات متعددة)
– تخصصات أخرى
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– توفر المتطلبات الأخرى المحددة لكل وظيفة.
– إجادة اللغة الإنجليزية (حسب الحد الأدنى الموضح لكل وظيفة)
متاح التقديم حاليًا عن طريق الرابط: اضغط هنا