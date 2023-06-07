وظائف بـ مدينة الملك سعود الطبية

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض عن فتح باب التقديم لشغل الوظائف (الإدارية، التقنية، الصحية) تشمل (وظائف لا تتطلب الخبرة) على النحو التالي:

الوظائف المتاحة

– كبير أخصائي نظم معلوماتية صحية

– مطور واجهات المستخدم

– كبير مهندس مركز البيانات

– مدير مشروع تقنية المعلومات

– كبير مدير مشاريع تقنية المعلومات

– أخصائي تمريض (لا تشترط خبرة)

– ممرض العناية بالجروح

– أخصائي جودة

– استشاري مساعد الطب الباطني

– استشاري أمراض المخ والأعصاب

– استشاري مشارك طب أعصاب الأطفال

– أخصائي علم الأوبئة

– أخصائي صحة البيئة

التخصصات المطلوبة:

– علوم الحاسب

– تقنية المعلومات

– هندسة البرمجيات

– نظم معلومات حاسب

– نظم معلومات صحية

– المعلوماتية الصحية

– هندسة النظم

– هندسة الحاسب

– التمريض

– العلوم الطبية

– الطب (تخصصات متعددة)

– تخصصات أخرى

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– توفر المتطلبات الأخرى المحددة لكل وظيفة.

– إجادة اللغة الإنجليزية (حسب الحد الأدنى الموضح لكل وظيفة)

طريقة التقديم:

متاح التقديم حاليًا عن طريق الرابط: اضغط هنا