وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بمدينة الرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة لحملة (الثانوية) فأعلى، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

1- مسؤول مشتريات أول:

– درجة الدبلوم في تخصص (إدارة المواد، إدارة المستشفيات، أو إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.

2- موظف إداري – الجدولة:

– شهادة الثانوية العامة فأعلى.

– لا يُشترط خبرة ويفضّل وجود خبرة لا تقل عن سنة في مجال خدمة العملاء.

3- محاسب عام:

– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها.

4- أخصائي بصريات – فحص:

– درجة البكالوريوس في تخصص (البصريات) أو ما يعادلها.

– تصنيف وتسجيل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (ساري المفعول).

موعد التقديم:

– التقديم على الوظائف مُتاح الآن بدءا من اليوم الخميس بتاريخ 1444/12/04هـ الموافق 2023/06/22م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا