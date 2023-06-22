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لحملة مؤهل الثانوية فأعلى

وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٧ صباحاً
وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بمدينة الرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة لحملة (الثانوية) فأعلى، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مسؤول مشتريات أول:
– درجة الدبلوم في تخصص (إدارة المواد، إدارة المستشفيات، أو إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.

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2- موظف إداري – الجدولة:

– شهادة الثانوية العامة فأعلى.
– لا يُشترط خبرة ويفضّل وجود خبرة لا تقل عن سنة في مجال خدمة العملاء.

3- محاسب عام:
– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها.

4- أخصائي بصريات – فحص:
– درجة البكالوريوس في تخصص (البصريات) أو ما يعادلها.
– تصنيف وتسجيل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (ساري المفعول).

موعد التقديم:

– التقديم على الوظائف مُتاح الآن بدءا من اليوم الخميس بتاريخ 1444/12/04هـ الموافق 2023/06/22م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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