وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

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أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بمدينة الرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة لحملة (الثانوية) فأعلى، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
1- مسؤول مشتريات أول:
– درجة الدبلوم في تخصص (إدارة المواد، إدارة المستشفيات، أو إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.
2- موظف إداري – الجدولة:
– شهادة الثانوية العامة فأعلى.
– لا يُشترط خبرة ويفضّل وجود خبرة لا تقل عن سنة في مجال خدمة العملاء.
3- محاسب عام:
– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها.
4- أخصائي بصريات – فحص:
– درجة البكالوريوس في تخصص (البصريات) أو ما يعادلها.
– تصنيف وتسجيل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (ساري المفعول).
– التقديم على الوظائف مُتاح الآن بدءا من اليوم الخميس بتاريخ 1444/12/04هـ الموافق 2023/06/22م.
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