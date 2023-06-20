وظائف بـ مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي

أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة (الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير) في عدّة مجالات، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: