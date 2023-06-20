وظائف بـ مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي العلاقات التجارية بين السعودية وفرنسا تشهد نموًّا بنسبة 74% فرنسا تشيد بمشروع العلا كنموذج رائد للتعاون مع الرياض الربيعة: وضع خطة عمل مشتركة في إدارة الحشود لتحقيق أعلى سلامة للحجاج عرفات سجلت ثاني أعلى درجة حرارة في العالم انخفاض طفيف بـ أسعار الذهب وعيار 21 بـ 205 ريالات سابك تعلن عن وظائف في عدة تخصصات دله الصحية توزع 48.8 مليون ريال أرباحاً نقدية للمساهمين ولاء للتأمين تحقق 26.8 مليون ريال أرباحاً توضيح من حساب المواطن بشأن امتلاك الزوجة لسجل تجاري
أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة (الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير) في عدّة مجالات، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
أوضحت إدارة مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).