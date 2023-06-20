وظائف بـ مستشفى الملك فيصل التخصصي

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عن توفر وظائف إدارية متعددة في أقسام وأجنحة المستشفى بالرياض للرجال والنساء حملة كافة المؤهلات (الثانوية العامة، الدبلوم، البكالوريوس) كحد أدنى على النحو التالي:

تفاصيل الوظائف

– كاتب – قسم العمليات الميدانية – الرياض (Clerk)

المتطلبات: الثانوية العامة فأعلى (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) مع إجادة استخدام الحاسب الآلي ومستوى متوسط في اللغة الإنجليزية (لا يشترط الخبرة).

آخر موعد للتقديم: الأحد 1444/12/14هـ (الموافق 2023/7/2م).

– كاتب – مركز التحكم بالعمل والمواد – الرياض (Clerk)

المتطلبات: الثانوية العامة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) مع إجادة استخدام الحاسب الآلي ومستوى متوسط في اللغة الإنجليزية (لا يشترط الخبرة).

آخر موعد للتقديم: الاثنين 1444/12/1هـ (الموافق 2023/6/19م).

– كاتب جناح – وحدة طب الأورام – الرياض (Ward Clerk)

المتطلبات: الثانوية العامة فأعلى (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) مع إجادة استخدام الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية (لا يشترط الخبرة).

آخر موعد للتقديم: الثلاثاء 1444/12/9هـ (الموافق 2023/6/27م).

– كاتب جناح – عيادة أمراض القلب للأطفال – الرياض (Ward Clerk)

المتطلبات: الثانوية العامة فأعلى (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) مع إجادة استخدام الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية (لا يشترط الخبرة).

آخر موعد للتقديم: الثلاثاء 1444/12/9هـ (الموافق 2023/6/27م).

المؤهلات المستهدفة:

– الثانوية العامة

– الدبلوم أو ما يعادله

– البكالوريوس

مزايا العمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي:

– رواتب تنافسية.

– تغطية الرعاية الطبية الكاملة.

– بدل سكن ومواصلات.

– تطوير مهني مستمر

– برنامج مساعدة الموظفين.

– مرافق ترفيهية للموظفين.

– تخفيضات وقروض بدون فوائد يوفرها النادي الاجتماعي للموظفين.

– مساعدة تعليمية بناءاً على أهلية اللقب الوظيفي.

– إجازات سنوية وإجازات مهنية حسب طبيعة العمل.

خطوات استخدام نظام التوظيف:

1- الدخول على نظام التوظيف الخاص بالمستشفى (للدخول اضغط هنا).

2- تسجيل حساب جديد في نظام التوظيف لمن لم يسبق لهم التسجيل بالضغط على (Register today)

3- العودة إلى الصفحة الرئيسية لنظام التوظيف.

4- البحث عن الوظيفة المطلوبة باستخدام المسمى باللغة الإنجليزية الموضح أمام كل وظيفة.

5- اختيار الوظيفة وتعبئة طلب التوظيف.

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف متاح حالياً من خلال الرابط: اضغط هنا مع اتباع خطوات استخدام نظام التوظيف الموضح أعلاه.