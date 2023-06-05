وظائف بـ هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) وظيفة (مساعد تنفيذي) بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مساعد تنفيذي.

الشروط:

1- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

2- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

3- مهارات تقنية المعلومات.

من ضمن المهام الوظيفية:

1- تقديم مجموعة من الخدمات الإدارية، مثل إدارة الاجتماعات، وإدارة المراسلات، وصياغة الخطابات، والرد على المكالمات الهاتفية، وما إلى ذلك.

2- تحديث وإعداد الوثائق الخاصة بالإدارة، مثل الفواتير والتقارير والمذكرات والإجراءات وقوائم الهواتف والبريد، من خلال إجراء البحوث المناسبة وجمع البيانات من مصادر مختلفة.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا