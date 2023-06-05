وظائف بـ هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

أبل تكشف عن MacBook Air بسعر 1299 دولارًا خل تفاح مسمم يودي بحياة 8 أشخاص في روسيا تعزيز التكامل والتنسيق لخطة الحج بأحدث التقنيات هطول أمطار غزيرة على عرعر الأمن العام: 8 أضرار صحية لتعاطي الحشيش مارسيلو غروهي أعلى الحراس تقييمًا هذا الموسم المسحل: 8 أجانب في الموسم المقبل بدوري روشن وظائف شاغرة في فروع مجموعة التركي الموسم المطري في السعودية يجمع 4 مزايا نادرة أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 307 دولارات
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) وظيفة (مساعد تنفيذي) بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
– مساعد تنفيذي.
1- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
2- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
3- مهارات تقنية المعلومات.
1- تقديم مجموعة من الخدمات الإدارية، مثل إدارة الاجتماعات، وإدارة المراسلات، وصياغة الخطابات، والرد على المكالمات الهاتفية، وما إلى ذلك.
2- تحديث وإعداد الوثائق الخاصة بالإدارة، مثل الفواتير والتقارير والمذكرات والإجراءات وقوائم الهواتف والبريد، من خلال إجراء البحوث المناسبة وجمع البيانات من مصادر مختلفة.
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا