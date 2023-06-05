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وظائف بـ هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

الإثنين ٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٨ صباحاً
وظائف بـ هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) وظيفة (مساعد تنفيذي) بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مساعد تنفيذي.

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الشروط:

1- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
2- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
3- مهارات تقنية المعلومات.

من ضمن المهام الوظيفية:

1- تقديم مجموعة من الخدمات الإدارية، مثل إدارة الاجتماعات، وإدارة المراسلات، وصياغة الخطابات، والرد على المكالمات الهاتفية، وما إلى ذلك.
2- تحديث وإعداد الوثائق الخاصة بالإدارة، مثل الفواتير والتقارير والمذكرات والإجراءات وقوائم الهواتف والبريد، من خلال إجراء البحوث المناسبة وجمع البيانات من مصادر مختلفة.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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