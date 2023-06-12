وظائف بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

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أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بمدينة الرياض عن توفر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة.
وأوضح المستشفى مسميات الوظائف وهي كالتالي:
– موظف إداري
– الجدولة
وأشار إلى أن شروط التقديم تشمل وجود شهادة الثانوية العامة فأعلى، ووجود خبرة لا تقل عن سنة في مجال خدمة العملاء.
وأشار مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي: اضغط هنا