وظائف بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بمدينة الرياض عن توفر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة.

المسميات الوظيفية

وأوضح المستشفى مسميات الوظائف وهي كالتالي:

– موظف إداري

– الجدولة

شروط التقديم

وأشار إلى أن شروط التقديم تشمل وجود شهادة الثانوية العامة فأعلى، ووجود خبرة لا تقل عن سنة في مجال خدمة العملاء.

رابط التقديم

وأشار مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي: اضغط هنا