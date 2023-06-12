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وظائف بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٦ صباحاً
وظائف بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بمدينة الرياض عن توفر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة.

المسميات  الوظيفية

وأوضح المستشفى مسميات الوظائف وهي كالتالي:

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شروط التقديم

وأشار إلى أن شروط التقديم تشمل وجود شهادة الثانوية العامة فأعلى، ووجود خبرة لا تقل عن سنة في مجال خدمة العملاء.

رابط التقديم

وأشار مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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