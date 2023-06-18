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لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس في كافة التخصصات

وظائف بمستشفى الملك فيصل التخصصي في 4 مدن

الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٥ صباحاً
وظائف بمستشفى الملك فيصل التخصصي في 4 مدن
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي عن طرح وظائف إدارية متعددة للرجال والنساء حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس (كافة التخصصات مطلوبة) في كل من (الرياض، جدة، المدينة المنورة).

الوظائف المتاحة

– مساعد إداري ثاني (ADMINISTRATIVE ASSISTANT II)
– منسق إداري أول (ADMINISTRATIVE COORDINATOR I)
– كاتب (CLERK)
– ممثل توظيف أول (EMPLOYMENT REPRESENTATIVE I)
– سكرتير أول (HOSPITAL ASSISTANT I)
– سكرتير ثاني (HOSPITAL ASSISTANT II)
– كاتب جناح (WARD CLERK)

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المؤهلات المستهدفة:

– الثانوية العامة
– الدبلوم (كافة التخصصات)
– البكالوريوس (كافة التخصصات)

المميزات:

رواتب تنافسية.
– تغطية الرعاية الطبية الكاملة.
– بدل سكن ومواصلات.
– تطوير مهني مستمر.
– برنامج مساعدة الموظفين.
– مرافق ترفيهية للموظفين.
– تخفيضات وقروض بدون فوائد.
– مساعدة تعليمية حسب سياسة المستشفى.
– إجازات سنوية ومهنية حسب طبيعة العمل.

خطوات استخدام نظام التوظيف:

1- الدخول على نظام التوظيف الخاص بالمستشفى (للدخول اضغط هنا).
2- تسجيل حساب جديد في نظام التوظيف لمن لم يسبق لهم التسجيل بالضغط على (Register today)
3- العودة إلى الصفحة الرئيسية لنظام التوظيف.
4- البحث عن الوظيفة المطلوبة باستخدام مسمى الوظيفة باللغة الإنجليزية.
5- اختيار الوظيفة وتعبئة طلب التوظيف.

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف متاح حالياً من خلال الرابط: “اضغط هنا” مع اتباع خطوات استخدام نظام التوظيف الموضح أعلاه.

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