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وظائف بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية

الأحد ٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٩ صباحاً
وظائف بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بمدينة الرياض عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف في مختلف التخصصات، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مدير إدارة أعلى حوكمة الأمن السيبراني والمخاطر والامتثال.
2- أخصائي إدارة المنافسات.
3- أخصائي دعم الأعمال.
4- أخصائي – محافظ طلبات التمويل.
5- مدير مشروع.
6- مدير أعلى محافظ التمويل.
7- مدير إدارة محافظ التمويل.
8- مسؤول أعلى – محافظ طلبات التمويل.
9- مدير أعلى الدعم المركزي.
10- مدير إدارة الشؤون التنظيمية والأداء.
11- خبير هندسي بنية تحتية.
12- مدير مشاريع.
13- خبير مدراء المشاريع.

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التخصصات:

– التخصصات الإدارية.
– التخصصات القانونية.
– التخصصات التقنية.
– التخصصات الهندسية.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

 

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