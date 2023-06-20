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وظائف شاغرة بالبنك السعودي الفرنسي

الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٣ مساءً
وظائف شاغرة بالبنك السعودي الفرنسي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن البنك السعودي الفرنسي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع البنك في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف البنك السعودي الفرنسي

وأبرزت إدارة البنك، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مسؤول مخاطر ائتمان التجزئة: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير الصيانة: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسي ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 يونيو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 يوليو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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