وظائف شاغرة بشركة الإلكترونيات المتقدمة

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أعلنت شركة الإلكترونيات المتقدمة- إحدى شركات الشركة السعودية للصناعات العسكرية- عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير مشروع: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسي ذي صلة.
– أخصائي الامتثال ومراقبة الصادرات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الإدارة، القانون، إدارة العقود)، أو أي تخصص ذي صلة
– مساعد مهندس إصلاح: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 يونيو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 يونيو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)