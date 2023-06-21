Icon

مشروعات جديدة وخطط تشغيلية لإمدادات الطاقة في المشاعر المقدسة Icon وزير الإعلام: بعض المنصات الإعلامية الدولية تبث محتوى يخالف المبادئ الدينية Icon وزير الداخلية يشهد حفل استعراض قوات أمن الحج 1444هـ Icon طريقة التقديم على التصريح الإلكتروني لذبح الأضاحي Icon بورتو يستفيد من انتقال روبن نيفيز إلى الهلال Icon رئاسة الحرمين تهادي الحجاج ضمن برنامج ريادة ووفادة Icon وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى ياسرف Icon موقف إنساني لـ خالد الفيصل مع الحجاج أثناء الطواف والسعي Icon وظائف شاغرة بشركة الإلكترونيات المتقدمة Icon حكيم زياش يُفضل النصر على الأندية الأوروبية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة الإلكترونيات المتقدمة

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٨ مساءً
وظائف شاغرة بشركة الإلكترونيات المتقدمة
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة الإلكترونيات المتقدمة- إحدى شركات الشركة السعودية للصناعات العسكرية- عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الإلكترونيات المتقدمة

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
9 خدمات رقمية و 48 مركزًا ونقطة توزيع في حج 1444 هـ

9 خدمات رقمية و 48 مركزًا ونقطة توزيع في حج 1444 هـ

مشروع الاستثمار في الأندية يزيد متابعتها عالميًا

مشروع الاستثمار في الأندية يزيد متابعتها عالميًا

– مدير مشروع: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسي ذي صلة.

– أخصائي الامتثال ومراقبة الصادرات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الإدارة، القانون، إدارة العقود)، أو أي تخصص ذي صلة

– مساعد مهندس إصلاح: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 يونيو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 يونيو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم