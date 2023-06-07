وظائف شاغرة بشركة الحفر العربية

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أعلنت شركة الحفر العربية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف فنية وإدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في محافظات المنطقة الشرقية.
وأبرزت شركة الحفر العربية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– فني لحام.
– أمين المخزن.
– ميكانيكي.
– فني صيانة.
– منسق التدريب وسلامة منصة الحفر.
– مشرف أعمال مناولة البضائع والصيانة.
– سائق.
– كهربائي.
– مفتش جودة/ الصيانة.
– فني معدات/ الأنابيب.
وأوضحت شركة الحفر العربية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 يونيو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)