وظائف شاغرة بـ المركز الوطني للأرصاد

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توفر وظائف متنوعة للعمل في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO)، للسعوديين والسعوديات من حملة (البكالوريوس أو الماجستير) ممن تنطبق عليهم الشروط التقدم للوظائف حسب المسميات والتخصصات والشروط التالية:

وظائف المركز الوطني للأرصاد

– موظف مشتريات (Procuremwnt Officer)

– موظف مالي معاون (Associate Financial Officer)

– موظف برنامج مساعد – عدد 2 (Associate Programme Officer)

– مسؤول علمي – عدد 2 (Scientific Officer)

– ممثل المنظمة العالمية للأرصاد (Representative for Eastern and Southern)

– مهندس تطوير (Devops Engineer)

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– الإدارة العامة

– العلوم الإدارية

– التجارة

– الهندسة (عام)

– القانون

– المالية

– المحاسبة

– الاقتصاد

– العلاقات الدولية

– الأرصاد الجوية

– علم المحيطات

– علوم الأرض

– الفيزياء

– الجغرافيا

– العلوم الطبيعية

– علوم البيئة

– علوم المياه

– الجيوفيزياء

– علوم الغلاف الجوي

– الرياضيات

– علوم الحاسب

– هندسة الحاسب

– هندسة البرمجيات

– تقنية المعلومات

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصلاً على درجة الدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستير في التخصص المطلوب حسب متطلبات الوظيفة.

– أن يكون المتقدم متفرغاً للعمل بدوام كامل.

– اجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية.

– ضرورة إرفاق السيرة الذاتية إلكترونياً.

– يحق للمركز استبعاد من لا تنطبق عليه الشروط، بالإضافة إلى إلغاء الوظيفة في حال عدم تقدم مرشح مناسب.

طريقة التقديم:

التقديم على وظائف المركز الوطني للأرصاد متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا