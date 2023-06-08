وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالرياض (الهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للزكاة سابقاً) عن طرح عدد من الوظائف للرجال والنساء حملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:

الوظائف المتاحة:

– أخصائي استخبارات التهديدات (Threat Intelligence Lead Specialist)

– أخصائي أول حوكمة (Governan Senior Specialist)

– أخصائي شكاوي العملاء (Compliance Specialist)

– أخصائي رئيسي للمراجعة والاعتراضات (Lead Project Manager)

– أخصائي التقارير والتحليلات (Data Center Operations Manager)

– محلل أول في التهرب الضريبي ( Evasion Senior Investinator)

– مدير قسم التوثيق ( Permanent Documentation)

– أخصائي الاستراتيجية والأداء (Performance Management Specialist)

– أخصائي أول إدارة الفعاليات ( Duty F& E – Commerce Operation Senior Specialist)

– أخصائي أول عمليات التجارة الالكترونية والسوق الحرة ( Evasion Senior Investigator)

– مدير قسم عمليات ادارة التكامل ( Tntegration Management Operation Section Manager)

– أخصائي رئيسي تبادل المعلومات ( Exchang of Information L ead Specialist)

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– العلاقات العامة

– الاتصال

– علوم الحاسب

– علوم البيانات

– تقنية المعلومات

– إدارة تقنية المعلومات

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليا عبر هذا الرابط “اضغط هنا“، ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد.