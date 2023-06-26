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وظائف شاغرة بفروع شركة Baker Hughes

الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٣ صباحاً
وظائف شاغرة بفروع شركة Baker Hughes
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة بيكر هيوز “Baker Hughes”، المتخصصة في الخدمات الصناعية والطاقة وحقول النفط، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في كل من الدمام، والأحساء، والجبيل.

تفاصيل وظائف Baker Hughes

وأبرزت شركة بيكر هيوز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– ميكانيكي مبرمج (الدمام).

– مهندس تصنيع رئيسي/ مشاريع خاصة (الدمام)

– أخصائي حقل تدعيم/ ضخ الضغط (الأحساء).

– أخصائي الأمن الصناعي (الجبيل).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة بيكر هيوز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 يونيو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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