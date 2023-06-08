وظائف شاغرة بفروع شركة Ericsson

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أعلنت شركة إريكسون “Ericsson”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في كل من الرياض، وجدة.
وأبرزت شركة إريكسون، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس قاعدة بيانات (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة تقنية المعلومات، هندسة الاتصالات، هندسة الكمبيوتر).
– مدير فريق المكتب الأمامي ومراقبة الأداء (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، هندسة الاتصالات، علوم الكمبيوتر، هندسة الكمبيوتر).
– أخصائي مشروع تقني (الرياض): شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة إريكسون، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 يونيو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)