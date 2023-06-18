وظائف شاغرة بفروع متاجر الرقيب

أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في كل من الخبر، والرياض، وجدة، والمدينة المنورة، والهفوف.

تفاصيل وظائف الرقيب التجارية

وأبرزت شركة الرقيب التجارية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول منشأة / السلامة (الخبر).

– مهندس صناعي (الرياض).

– مصمم داخلي (الرياض).

– محاسب (الخبر).

– مصمم داخلي (الخبر).

– محلل مخزون/ جرد (الرياض).

– مصمم داخلي (جدة).

– مساعد مبيعات (جدة).

– منسق التسليم (جدة).

– منسق التسليم (المدينة المنورة).

– منسق التسليم (الرياض).

– مساعد مبيعات (الرياض).

– مساعد مبيعات (الهفوف).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الرقيب التجارية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 يونيو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)