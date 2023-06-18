Icon

وظائف شاغرة في مركز الشراكات الإستراتيجية Icon حلمي بكر يتزوج مجددًا في سن الـ 85 Icon تعليق سكالوني على غياب ميسي عن مباراة الأرجنتين وإندونيسيا Icon وصول أكثر من مليون و200 ألف حاج من خارج السعودية Icon مجلس جامعة حفر الباطن يناقش البرامج الدراسية المدفوعة Icon وظائف شاغرة بفروع متاجر الرقيب Icon تفاصيل عرض النصر لحكيم زياش Icon صندوق الاستثمارات العامة يطلق شركة لايفيرا للصناعات الدوائية  Icon وظائف شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن Icon المحكمة العليا تستعد لاستقبال ما يرد حول رؤية هلال ذي الحجة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بفروع متاجر الرقيب

الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٧ مساءً
وظائف شاغرة بفروع متاجر الرقيب
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في كل من الخبر، والرياض، وجدة، والمدينة المنورة، والهفوف.

تفاصيل وظائف الرقيب التجارية

وأبرزت شركة الرقيب التجارية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
الأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة على 8 مناطق

الأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة على 8 مناطق

اكتشاف هيكل أكبر وأغرب سحلية عاشت على الأرض

اكتشاف هيكل أكبر وأغرب سحلية عاشت على الأرض

– مسؤول منشأة / السلامة (الخبر).

– مهندس صناعي (الرياض).

– مصمم داخلي (الرياض).

– محاسب (الخبر).

– مصمم داخلي (الخبر).

– محلل مخزون/ جرد (الرياض).

– مصمم داخلي (جدة).

– مساعد مبيعات (جدة).

– منسق التسليم (جدة).

– منسق التسليم (المدينة المنورة).

– منسق التسليم (الرياض).

– مساعد مبيعات (الرياض).

– مساعد مبيعات (الهفوف).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الرقيب التجارية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 يونيو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم