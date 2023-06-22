وظائف شاغرة بفروع مركز الرقابة على الالتزام البيئي

انخفاض نسبة الحوادث في السعودية بنسبة 35% فوز مسلي آل معمر برئاسة النصر لسنة واحدة مروج المخدرات في المدينة المنورة في قبضة الأمن موعد مباريات دور المجموعات لـ كأس الملك سلمان للأندية العربية لقطات لـ الحافلات ذاتية القيادة المستخدمة في حج 1444 لأول مرة وظائف شاغرة في فروع مجموعة ديافيرم وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي 8 طائرات لتقديم الخدمة الإسعافية للحجاج خطة مانشستر سيتي لمنع برناردو سيلفا من الانتقال إلى الهلال وظائف شاغرة لدى الشراكات الإستراتيجية
أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كل من الرياض، ونجران، والباحة، وينبع.
وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مبرمج (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب، أو ما يعادلها.
– أخصائي أول استمرارية أعمال (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات :(إدارة المخاطر، إدارة الأعمال، تقنية المعلومات، علوم الحاسب، إدارة الكوارث والأزمات، الأمن السيبراني).
– مدير المكتب الاقليمي (نجران، والباحة، وينبع): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (العلوم البيئة، أول الهندسة البيئية)، ويفضل شهادة الماجستير.
وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 يونيو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 يونيو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)