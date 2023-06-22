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وظائف شاغرة بفروع مركز الرقابة على الالتزام البيئي

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٢ مساءً
وظائف شاغرة بفروع مركز الرقابة على الالتزام البيئي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كل من الرياض، ونجران، والباحة، وينبع.

تفاصيل وظائف الالتزام البيئي

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مبرمج (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب، أو ما يعادلها.

– أخصائي أول استمرارية أعمال (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات :(إدارة المخاطر، إدارة الأعمال، تقنية المعلومات، علوم الحاسب، إدارة الكوارث والأزمات، الأمن السيبراني).

– مدير المكتب الاقليمي (نجران، والباحة، وينبع): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (العلوم البيئة، أول الهندسة البيئية)، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على الوظائف

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 يونيو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 يونيو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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