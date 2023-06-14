وظائف شاغرة بفروع مطارات الدمام

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أعلنت شركة مطارات الدمام “DACO”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الدمام، وحفر الباطن.
وأبرزت شركة مطارات الدمام، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– موظف تميز الموارد البشرية (الدمام): شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مشرف السلامة (حفر الباطن): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو إدارة السلامة الجوية).
وأوضحت شركة مطارات الدمام، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 يونيو 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 13 أغسطس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)