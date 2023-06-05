وظائف شاغرة بفروع BAE SYSTEMS في 6 مدن

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من تبوك، والطائف، والرياض، والظهران، والمجمعة، والدمام.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني تسليح/ الهوك (تبوك).

– قائد فريق إدارة الطلب (الطائف).

– مشرف خلية إدارة البيانات/ التايفون (الطائف).

– مدير تدريب نظم المعلومات (الرياض).

– أخصائي المشتريات (الرياض).

– مدير التدقيق الداخلي (الرياض).

– مدير الأخلاقيات والامتثال (الرياض).

– مهندس أول نظم تقنية المعلومات/ خدمات التدريب (الرياض).

– مدرب تقني صيانة المعدات الأرضية (الظهران).

– مدرب التوريد (الظهران).

– مدرب فني ميكانيكي (الظهران).

– فني أنظمة معدات دعم الحياة (الطائف).

– أخصائي عمليات تقنية المعلومات (المجمعة).

– مدرب زوارق سريعة (الدمام).

– أخصائي تدريب/ صيانة المعدات (الظهران).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 يونيو 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 19 يونيو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)