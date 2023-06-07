Icon

الأرض لن تحتمل 10 مليارات إنسان Icon عبدالعزيز بن سعود يرعى حفل تخريج طلاب كلية الملك فهد الأمنية Icon مبادرة لتسهيل حصول زوار المسجد النبوي على ماء زمزم Icon وفاة مؤسفة لرياضية جزائرية Icon حالات تلزم قائد المركبة بالبقاء أقصى الأيمن أثناء القيادة Icon طائرة تهبط اضطراريًّا بالأراضي الروسية أُثناء رحلتها لأميركا Icon هزة أرضية بقوة 2.1 ريختر تضرب الحدود الإماراتية العمانية Icon توقعات بتصحيح جديد لأسعار العقار في السعودية Icon سفارة البحرين لدى الخرطوم تتعرض للاقتحام والتخريب Icon جماهير الهلال تطالب بالتعاقد مع جوندوجان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 3 مدن

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٥ مساءً
وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 3 مدن
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الدمام، والرياض، والخبر.

تفاصيل وظائف العليان القابضة

وأبرزت مجموعة العليان القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
مناورات أمريكية صينية مشتركة رغم الخلافات

مناورات أمريكية صينية مشتركة رغم الخلافات

لوكا مودريتش يتسبب في إحراج رئيس ريال مدريد

لوكا مودريتش يتسبب في إحراج رئيس ريال مدريد

– مشغل معدات (الدمام).

– مشرف مشتريات (الدمام).

– مساعد مدير التسويق (الرياض).

– مشرف فني/ الإنتاج (الدمام).

– مسؤول الاتصالات المؤسسي (الرياض).

– محلل تقنية المعلومات (الرياض).

– مهندس خدمات (الخبر).

– موظف مبيعات (الرياض).

– مهندس عمليات التصنيع (الدمام).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة العليان القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 يونيو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الموارد البشرية تتيح فرصة العمل في موسم الحج عبر أجير
السعودية اليوم

الموارد البشرية تتيح فرصة العمل في موسم...

السعودية اليوم
مدني الرياض يخمد حريقًا في بركسات سكنية
السعودية اليوم

مدني الرياض يخمد حريقًا في بركسات سكنية

السعودية اليوم
معرفة باسورد الواي فاي في ويندوز 11 بسهولة
تكنولوجيا

معرفة باسورد الواي فاي في ويندوز 11...

تكنولوجيا
تكلفة خيالية لإغلاق الآبار النفطية غير النشطة في أمريكا
العالم

تكلفة خيالية لإغلاق الآبار النفطية غير النشطة...

العالم
الحصيني عن سقوط نيزك في المدينة المنورة: ظاهرة طبيعية
السعودية اليوم

الحصيني عن سقوط نيزك في المدينة المنورة:...

السعودية اليوم
إحباط ترويج أكثر من 55 كجم من الكوكايين بجدة
أخبار أمنية

إحباط ترويج أكثر من 55 كجم من...

أخبار أمنية
طلائع حجاج باكستان المستفيدين من طريق مكة يصلون إلى جدة
السعودية اليوم

طلائع حجاج باكستان المستفيدين من طريق مكة...

السعودية اليوم
صنداي تايمز: تحقيق الأوكرانيين لأي نجاح بالحرب سيكون كارثيًا
العالم

صنداي تايمز: تحقيق الأوكرانيين لأي نجاح بالحرب...

العالم