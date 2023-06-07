وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 3 مدن

أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الدمام، والرياض، والخبر.

تفاصيل وظائف العليان القابضة

وأبرزت مجموعة العليان القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشغل معدات (الدمام).

– مشرف مشتريات (الدمام).

– مساعد مدير التسويق (الرياض).

– مشرف فني/ الإنتاج (الدمام).

– مسؤول الاتصالات المؤسسي (الرياض).

– محلل تقنية المعلومات (الرياض).

– مهندس خدمات (الخبر).

– موظف مبيعات (الرياض).

– مهندس عمليات التصنيع (الدمام).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة العليان القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 يونيو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)