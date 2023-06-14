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وظائف شاغرة بمركز إدارة النفايات

الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٤ مساءً
وظائف شاغرة بمركز إدارة النفايات
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن المركز الوطني لإدارة النفايات “موان”، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مركز إدارة النفايات

وأبرز إدارة المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير وحدة استمرارية الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، إدارة المخاطر، الهندسة)، أو ما يعادلها.

– مدير إدارة مراجعة الجودة والتقارير: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، تقنية المعلومات، القانون، المالية، المخاطر، التأمين، الجودة)، أو ما يعادلها.

– أخصائي استمرارية الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، علوم حاسب، الهندسة)، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضح إدارة المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 يونيو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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