بلاك روك تتوقع طلبًا قويًا على الاستثمار في البنية التحتية بالسعودية وظائف شاغرة في هيئة تنظيم المياه والكهرباء وفاة مدرب تشيلسي السابق جون هولينز نظام المعاملات المدنية استقرار حقوقي لاستثمار فاعل بالسعودية حدائق ومتنزهات الجوف تجذب الزوار مع اعتدال الأجواء 5000 ريال عقوبة تزوير مستندات إصدار الرخصة الفورية ستيفن جيرارد يستهدف ضم كوتينيو وماني تنفيذ حكم القتل حدًا بمواطن نحر زوجته بسكين في الرياض عفوية الفريق اليحيى خلال حديثه مع حاجين كردستاني وإيراني وظائف شاغرة بمركز إدارة النفايات
أعلن المركز الوطني لإدارة النفايات “موان”، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرز إدارة المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير وحدة استمرارية الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، إدارة المخاطر، الهندسة)، أو ما يعادلها.
– مدير إدارة مراجعة الجودة والتقارير: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، تقنية المعلومات، القانون، المالية، المخاطر، التأمين، الجودة)، أو ما يعادلها.
– أخصائي استمرارية الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، علوم حاسب، الهندسة)، أو ما يعادلها.
وأوضح إدارة المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 يونيو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)