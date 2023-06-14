Icon

عواصف رعدية وأمطار غزيرة على عسير حتى الـ9 مساءً Icon الوليد بن بدر يقرر عدم تجديد عضويته في النصر Icon لقطات لهطول الأمطار الغزيرة على الطائف Icon عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على الطائف Icon كريم بنزيما يتفوق على رونالدو في القيمة السوقية Icon حقيقة اهتمام الاتحاد والهلال بضم رياض محرز Icon البنك المركزي: الاقتصاد السعودي شهد نموًا خلال 2022 Icon فضيحة من العيار الثقيل تضرب حكومة ماكرون Icon وظائف شاغرة بمركز الرقابة على الالتزام البيئي Icon وظائف شاغرة بفروع مطارات الدمام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بمركز الرقابة على الالتزام البيئي

الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٩ مساءً
وظائف شاغرة بمركز الرقابة على الالتزام البيئي
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الالتزام البيئي

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
ضبط 19 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف

ضبط 19 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف

الهلال يعرض على نيمار 750 مليون يورو

الهلال يعرض على نيمار 750 مليون يورو

– مساعد إداري.

– سكرتير المدير التنفيذي.

– أخصائي مياه وبيئة بحرية.

– أخصائي خدمات لوجستية.

– مدير إدارة الخدمات اللوجستية.

– مدير إدارة النقل.

التقديم على الوظائف

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 يونيو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 يونيو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

شركة البحر الأحمر تعلن عن 113 وظيفة شاغرة
حصاد اليوم

شركة البحر الأحمر تعلن عن 113 وظيفة...

حصاد اليوم
القبض على 3 مقيمين لترويجهم لحملات حج وهمية
أخبار أمنية

القبض على 3 مقيمين لترويجهم لحملات حج...

أخبار أمنية
العليمي: نشكر السعودية لردعها التهديدات عن الأمة العربية
السعودية اليوم

العليمي: نشكر السعودية لردعها التهديدات عن الأمة...

السعودية اليوم
ضبط 8 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب
السعودية اليوم

ضبط 8 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب

السعودية اليوم
نصائح جاسم المطوع لعلاج المشكلات الأسرية
صحة وطب‎

نصائح جاسم المطوع لعلاج المشكلات الأسرية

صحة وطب‎
الدفاع المدني يواصل جهوده لتأمين سلامة الحجاج
السعودية اليوم

الدفاع المدني يواصل جهوده لتأمين سلامة الحجاج

السعودية اليوم
ضبط مستودع أغذية مخالف بجدة
السعودية اليوم

ضبط مستودع أغذية مخالف بجدة

السعودية اليوم
وفاة نجم طاش ما طاش فهد الحيان
أخبار رئيسية

وفاة نجم طاش ما طاش فهد الحيان

أخبار رئيسية