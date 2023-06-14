وظائف شاغرة بمركز الرقابة على الالتزام البيئي

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أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز في مدينة الرياض.
وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مساعد إداري.
– سكرتير المدير التنفيذي.
– أخصائي مياه وبيئة بحرية.
– أخصائي خدمات لوجستية.
– مدير إدارة الخدمات اللوجستية.
– مدير إدارة النقل.
وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 يونيو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 يونيو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)