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وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله الجامعي

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٠ مساءً
وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله الجامعي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مستشفى الملك عبدالله

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير الرقابة المالية.

– فني أول مختبر الأسنان

– ممرض أول/ الأسنان.

– أخصائي أول معالج الجهاز التنفسي.

– مهندس أول تقنية المعلومات.

– مهندس أول نظم تقنية المعلومات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 يونيو 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 21 يونيو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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