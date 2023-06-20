وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية

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أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمكتب الرئيسي للبنك في محافظة جدة.
وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي أول عمليات وتقارير الاستثمار: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (لاقتصاد، المالية، الاستثمارات)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– أخصائي رئيسي تحليلات المخاطر: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الرياضيات، الاقتصاد القياسي، الإدارة المالية)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 يوليو 2023م، منوهة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)