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وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية

الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٨ مساءً
وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، والرياض.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مهندس أول/ الصيانة الكهربائية (الجبيل).

– ممثل المبيعات (الرياض).

– أخصائي عمليات الإنتاج (الجبيل).

– رئيس قسم حلول إدارة المشاريع (الرياض).

– مستشار أول/ إستراتيجية البتروكيماويات (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 يونيو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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