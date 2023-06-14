Icon

الملحم: قدوم باولو ديبالا إلى النصر استمرار لمواسم الفشل السابقة! Icon الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة عند 5.25 % Icon السعودية ترفع الحظر عن استيراد اللحوم ومنتجاتها من أوغندا Icon تأهب جوي في جميع أنحاء أوكرانيا Icon ترقب بالأسواق العالمية لقرار الفيدرالي الأمريكي Icon اللواء المربع يقف على إنهاء إجراءات الحجاج عبر ميناء جدة الإسلامي Icon جماهير الهلال تطلب ترشح فهد بن نافل Icon وظائف شاغرة لدى رعاية الطبية Icon لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا Icon إحصائية تكشف أسباب هجمات أسماك القرش حول العالم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في الخطوط الجوية القطرية

الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٩ مساءً
وظائف شاغرة في الخطوط الجوية القطرية
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة بالمملكة في كل من القصيم، والطائف.

تفاصيل وظائف الخطوط القطرية

وأبرزت شركة الخطوط الجوية القطرية أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

قد يهمّك أيضاً
هتان النجار: رومارينيو وكورونادو قد يغادران الاتحاد

هتان النجار: رومارينيو وكورونادو قد يغادران الاتحاد

4 أسئلة مهمة حول حرائق الغابات في كندا

4 أسئلة مهمة حول حرائق الغابات في كندا

– مسؤول مناوب خدمات المطار (القصيم).

– وكيل خدمات المطار (الطائف).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الخطوط الجوية القطرية، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 يونيو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 يونيو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

شركة البحر الأحمر تعلن عن 113 وظيفة شاغرة
حصاد اليوم

شركة البحر الأحمر تعلن عن 113 وظيفة...

حصاد اليوم
القبض على 3 مقيمين لترويجهم لحملات حج وهمية
أخبار أمنية

القبض على 3 مقيمين لترويجهم لحملات حج...

أخبار أمنية
العليمي: نشكر السعودية لردعها التهديدات عن الأمة العربية
السعودية اليوم

العليمي: نشكر السعودية لردعها التهديدات عن الأمة...

السعودية اليوم
ضبط 8 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب
السعودية اليوم

ضبط 8 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب

السعودية اليوم
نصائح جاسم المطوع لعلاج المشكلات الأسرية
صحة وطب‎

نصائح جاسم المطوع لعلاج المشكلات الأسرية

صحة وطب‎
الدفاع المدني يواصل جهوده لتأمين سلامة الحجاج
السعودية اليوم

الدفاع المدني يواصل جهوده لتأمين سلامة الحجاج

السعودية اليوم
ضبط مستودع أغذية مخالف بجدة
السعودية اليوم

ضبط مستودع أغذية مخالف بجدة

السعودية اليوم
وفاة نجم طاش ما طاش فهد الحيان
أخبار رئيسية

وفاة نجم طاش ما طاش فهد الحيان

أخبار رئيسية