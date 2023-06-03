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وظائف شاغرة في الرقيب التجارية

السبت ٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٤ مساءً
وظائف شاغرة في الرقيب التجارية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في محافظة الخبر.

تفاصيل وظائف الرقيب التجارية

وأبرزت شركة الرقيب التجارية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– موظف موارد بشرية: شهادة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية.

– مساعد مبيعات: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

– مصمم جرافيك موشن: شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصصات: (التصميم، الفنون)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الرقيب التجارية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 يونيو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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