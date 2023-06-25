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وظائف شاغرة في العليان القابضة

الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٧ مساءً
وظائف شاغرة في العليان القابضة
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف العليان القابضة

وأبرزت مجموعة العليان القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مساعد مدير التدقيق الداخلي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة).

– مهندس ماكينات/ الصيانة: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة.

– فني أول صيانة (عدد وظيفتين): شهادة الدبلوم في تخصصات: (هندسة الإلكترونيات، أو الهندسة الكهربائية).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة العليان القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 يونيو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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