وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود

أعلنت جامعة الملك سعود عن فتح باب التقديم للسعوديين والسعوديات الحاصلين على الدرجات العلمية المناسبة على وظائف (معيدين، معيدات) لحملة البكالوريوس في مختلف التخصصات، للعمل بنظام العقود في كليات الجامعة على النحو التالي:

تفاصيل الوظائف

– كلية الفنون

– كلية العلوم

– كلية إدارة الأعمال

– كلية التمريض

– كلية الهندسة

– كلية الطب

– كلية السياحة والآثار

– كلية اللغات وعلومها

– عمادة السنة الأولى المشتركة

– كلية علوم الرياضة والنشاط البدني

– كلية الحقوق والعلوم السياسية

– كلية العمارة وعلوم البناء

– كلية العلوم الطبية التطبيقية

– كلية علوم الحاسب والمعلومات

– معهد الملك عبدالله لتقنية النانو

– كلية الهندسة التطبيقية بالمزاحمية

– كلية إدارة الأعمال بالمزاحمية

– كلية علوم الحاسب التطبيقي بالمزاحمية

الشروط المطلوبة:

– الوظائف المطروحة بنظام العقود وفق اللوائح والأنظمة.

– أن يكون المتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.

– ألا يقل تقدير المتقدم/ـه العام في مرحلة البكالوريوس عن جيد جداً.

– أن يكون حاصلاً/لةً على معدّل (4.5) أربع درجات ونصف، في اختبار اللغة الإنجليزية IELTS ، أو ما يعادله من اختبارات اللغة الإنجليزية الدولية المعترف بها، علما انه يجب تقديم الدرجة المطلوبة قبل وصول التوصية بالتعيين من المجالس الأكاديمية المختصة الى اللجنة الدائمة لشؤون المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين.

– ألا يزيد عمر المتقدم/ـه عن (30) عاماً.

– تحقيق الشروط واعتماد الوظيفة الخاصة بكل كلية.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم على الوظائف من اليوم الخميس 1444/12/4هـ عن طريق الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الاثنين 1444/12/15هـ