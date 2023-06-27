وظائف شاغرة في روشن العقارية

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أعلنت شركة روشن للتطوير العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في كل من الرياض، وجدة.
وأبرزت شركة روشن العقارية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أول التمويل العقاري.
– أخصائي أول الشبكات والأمن.
– مدير إدارة المعاملات.
– مدير التطوير/ التنمية والموارد.
– مدير إدارة التنمية.
– مدير أول التطوير.
– أخصائي أول تطوير برامج الاستدامة.
– أخصائي أول مشتريات.
– مدير أول إدارة سلسلة التوريد.
وأوضحت شركة روشن العقارية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 يونيو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 أغسطس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)