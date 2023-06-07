وظائف شاغرة في شركة الإلكترونيات المتقدمة

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أعلنت شركة الإلكترونيات المتقدمة- إحدى شركات الشركة السعودية للصناعات العسكرية- عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي حوكمة الأمن.
– مدير أول نظم إدارة الجودة.
– أخصائي/ شريك أعمال الموارد البشرية.
– أخصائي إدارة الأداء.
– مهندس الاختبار والتحقق.
– أخصائي رواتب الموارد البشرية.
– مدير أول تخطيط الموارد.
– محلل نظم أول.
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 يونيو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 يونيو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)