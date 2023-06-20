وظائف شاغرة في شركة الخدمات الأرضية

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في عدد من مدن المملكة.

تفاصيل وظائف الخدمات الأرضية

وأبرزت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– وكيل خدمة عملاء: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– ممثل السلامة والجودة والأمن (عدد 3 وظائف): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الجودة، الهندسة الصناعية، إدارة السلامة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 يونيو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)