وظائف شاغرة في شركة الخدمات الأرضية

وظائف شاغرة بالبنك السعودي الفرنسي 27 وظيفة شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية إتاحة تصريح ذبح الأضاحي عبر منصة بلدي في الجوف الجلاجل يقف على جاهزية المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة مفاجأة مدوية بشأن إنقاذ ركاب الغواصة المفقودة في موقع تيتانيك مقتل وإصابة 8 مستوطنين إسرائيليين في إطلاق نار شمال رام الله أفضل الوجهات السياحية في مدينة الطائف مجلس حضرموت يمنع إنشاء أي تشكيلات عسكرية خارج مؤسسات اليمن وظائف شاغرة في فروع شركة أرامكس
أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في عدد من مدن المملكة.
وأبرزت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– وكيل خدمة عملاء: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
– ممثل السلامة والجودة والأمن (عدد 3 وظائف): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الجودة، الهندسة الصناعية، إدارة السلامة)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 يونيو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)