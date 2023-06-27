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وظائف شاغرة في شركة الفنار

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١١ صباحاً
وظائف شاغرة في شركة الفنار
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– ممثل دعم المبيعات: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

– مهندس إنتاج/ جهد منخفض: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، أو الهندسة الصناعية).

– مهندس كهرباء: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.

– مطور تطبيقات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة المعلومات، نظم المعلومات).

– مدير ضمان الجودة/ ملحقات الأسلاك: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، أو الهندسة الميكانيكية).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 يونيو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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