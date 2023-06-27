وظائف شاغرة في شركة الفنار الملك سلمان وولي العهد يهنئان ميتسوتاكيس لفوزه بولاية ثانية مدني المدينة المنورة يخمد حريقًا في محل تجاري لقطات مباشرة لحجاج بيت الله يتوافدون إلى عرفة بانسيابية توافد الحجاج إلى صعيد عرفات لأداء الحج طقس يوم عرفة.. سحب ممطرة ورياح نشطة على 5 مناطق محمد بن سلمان رداً على المشككين في المشاريع الضخمة: دعهم يتحدثون ونحن سنستمر في إثبات أنهم على خطأ اندلاع حريق ضخم في أحد أبراج عجمان بالإمارات طريقة جديدة لموت النجوم إنقاذ حاج كيني ستيني من جلطة قلبية بأجياد مكة
أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– ممثل دعم المبيعات: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.
– مهندس إنتاج/ جهد منخفض: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، أو الهندسة الصناعية).
– مهندس كهرباء: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.
– مطور تطبيقات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة المعلومات، نظم المعلومات).
– مدير ضمان الجودة/ ملحقات الأسلاك: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، أو الهندسة الميكانيكية).
وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 يونيو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)