وظائف شاغرة في شركة تكوين المتطورة

أعلنت شركة تكوين المتطورة للصناعات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف تكوين المتطورة

وأبرزت شركة تكوين المتطورة للصناعات، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مخطط الصيانة: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو أي تخصص ذي الصلة.

– موظف مشتريات: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة تكوين المتطورة للصناعات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 يونيو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)