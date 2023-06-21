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وظائف شاغرة في شركة روشن العقارية

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٢ مساءً
وظائف شاغرة في شركة روشن العقارية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة روشن للتطوير العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف روشن العقارية

وأبرزت شركة روشن العقارية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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صندوق الاستثمارات العامة يطلق شركة لايفيرا للصناعات الدوائية 

– مساعد مدير الابتكار والتواصل.

– أخصائي أول التمويل العقاري.

– أخصائي مكتب خدمات تقنية المعلومات.

– مستشار عقاري.

– مستشار عقاري أول.

– مسؤول المبيعات.

– موظف استقبال/ مركز المبيعات.

– مدير مركز المعلومات الجغرافية.

– مدير أول قسم الابتكار.

– مساعد مدير مركز الابتكار.

– مدير عمليات مكتب الإستراتيجية.

– مدير طرق البناء الحديثة.

– مساعد مدير المدن الذكية.

– مدير أول المبيعات.

– مساعد مدير المبيعات.

– مدير أول الإستراتيجية والتخطيط.

– أخصائي أول مشتريات.

– مسؤول إدارة الشكاوى.

– مدير قسم أبحاث السوق.

– مدير أول أبحاث السوق.

– أخصائي أول/ إدارة الأراضي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة روشن العقارية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 يونيو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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