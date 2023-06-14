وظائف شاغرة في شركة معادن

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أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في كل من رأس الخير، والرياض.
وأبرزت شركة معادن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس أول/ السلامة (رأس الخير).
– مهندس ميكانيكي (رأس الخير).
– مهندس رئيسي/ السلامة (رأس الخير).
– منسق تخطيط الشراكة (الرياض).
وأوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 يونيو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 يونيو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)