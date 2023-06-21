وظائف شاغرة في فروع شركة BAE SYSTEMS

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أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الطائف، وتبوك، والمجمعة.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشرف صيانة الذخائر (الطائف).
– مهندس أسلحة/ التايفون (الطائف).
– مشرف ميكانيكي أول/ التايفون (الطائف).
– فني أنظمة الخروج (تبوك).
– مشرف مراقبة عمليات الصيانة (المجمعة).
وأوضحت BAE SYSTEMS، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 يونيو 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 4 يوليو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)