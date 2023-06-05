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وظائف شاغرة في فروع مجموعة التركي

الإثنين ٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٢ مساءً
وظائف شاغرة في فروع مجموعة التركي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت مجموعة التركي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، والخبر، والجبيل.

تفاصيل وظائف مجموعة التركي

وأبرزت مجموعة التركي القابضة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– موظف تحصيل/ جامع.

– مصمم جرافيك.

– فني محركات حفر.

– مدير مالي.

– منسق مبيعات.

– مدير الصحة والسلامة والبيئة.

– أخصائي تخطيط الموارد.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة التركي القابضة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 يونيو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 يوليو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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